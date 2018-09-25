В Орле реконструкция моста «Дружбы» приостановлена

Орел, , 11:20 — REGNUM В Орле подрядчик приостановил реконструкцию моста «Дружбы». Причиной стало то, что компании ООО «Региональные газораспределительные сети», которая проводит работа, до сих пор не перечислен аванс.

«Есть договор, и он предусматривает авансирование. Подготовительные работы мы выполнили за свой счет, работы проверены заказчиком, но денег мы так и не получили. Поэтому сейчас принято решение о приостановлении работ. График смещается на месяц, поэтому как только мы получим аванс, мы будем поднимать вопрос о смещении сроков по контракту», — цитируют представителя компании-подрядчика «Орловские новости».

Отметим, что стоимость контракта на ремонт моста «Дружбы» в Орле составила 293,15 млн рублей. ООО «Региональные газораспределительные сети» (зарегистрировано в Казани, учредителем указана кипрская компания) стала единственной компанией, заявившейся на конкурс по отбору подрядчиков. Эта же компания в 2017 году получила контракт на строительство Банного моста — пешеходного моста в районе детского парка, но тогда действие соглашения приостановили, после активной критики проекта. Претензии у местных активистов (в частности, общественного движения «Граждане Орла») возникли и к проекту реконструкции моста «Дружбы»: они ставят под сомнение законность определения подрядчика. Ситуацией заинтересовались в горсовете: депутат Евгений Косогов вынес на заседание профильного комитета обращение в прокуратуру с просьбой проверить законность работ, которое получило поддержку, и теперь будет вынесено на заседании горсовета.

Интересно, что на площадке реконструкции моста «Дружбы» в конце прошлой неделе побывал губернатор Андрей Клычков. Тогда, судя по отчету пресс-службы правительства региона, работы на площадке велись «хорошими темпами». Более того, как сообщалось, подрядчик заявил о намерении сдать объект раньше намеченного срока.