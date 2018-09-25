Главное – не мешать: эксперт о демонополизации «полуфеодальной экономики»

Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM Для того, чтобы стимулировать развитие конкуренции в экономике, государству следует скорее не мешать бизнесу развиваться, нежели искусственно создавать конкуренцию, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 25 сентября, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя заявление главы антимонопольной службы Игоря Артемьева о «полуфеодальном» характере российской экономике и недостаточном уровне конкуренции.

Ранее глава ФАС в интервью «Коммерсанту» заявил, что «наша экономика во многом остается отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренцией там и не пахнет», и это негативно сказывается на эффективности экономики.

По словам Артемьева, ФАС подготовила Национальный план развития конкуренции для повышения эффективности экономики страны и надеется в этой работе использовать позитивный опыт Японии и Кореи по демонополизации экономики.

Для того, чтобы в экономике было больше конкуренции, государству следует скорее перестать делать определенные вещи, нежели начинать что-то делать.

Прежде всего нужно перестать мешать бизнесу самостоятельно развиваться. И не создавать такую ситуацию, при которой бизнесу в принципе непонятно, надо ли ему развиваться.

В большинстве ситуаций при наличии подходящих условий конкуренция будет развиваться самостоятельно. Возможно, следует провести разгосударствление ряда отраслей, монополия в которых сейчас поддерживается искусственно, в том числе и административными мерами.

Нужно ли столь же искусственно помогать развитию конкуренции — вопрос неочевидный. В ряде стран такая политика действительно демонстрировала некоторые успехи. Но в наших условиях это точно не задача номер один.