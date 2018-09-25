Цены на одежду и обувь могут вырасти на 10% в 2019 году

Москва, , 11:06 — REGNUM Цены на одежду и обувь вырастут на 5−20% в 2019 году в связи с ослаблением курса рубля и планируемым повышением НДС. Такой прогноз дала гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Она отметила, что одежда и обувь, в отличие от продуктов питания, дорожает «с отсрочкой», так как покупатели первое время отказывают себе в развлечениях и новом гардеробе после роста цен на еду.

Розничные операторы стремятся как можно дальше отложить тот момент, когда им придется перевыставлять цены, дабы не терять покупателей. Но последствия ослабления национальной валюты и повышения ставки НДС до 20% неизбежны.

«И поскольку бизнес не может работать в ущерб себе, аналогичный по качеству товар в следующем сезоне неизбежно вырастет в цене», — цитирует Лебсак-Клейманс РБК.

Так, при сохранении текущего курса рубля в премиальном сегменте цены могут вырасти на 10−20%. Покупатель бюджетного сегмента более чувствителен, там ожидается меньший рост цен — от 5 до 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября курс доллара показал максимальное значение — 69,97 рубля за доллар. Курс на 25 сентября — 66,15 рубля за доллар. С 1 января 2019 года основная ставка НДС повышается с 18 до 20%.