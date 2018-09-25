В Москве появится 31-этажный комплекс, похожий на сталинские высотки

Москва, , 11:02 — REGNUM На Ленинградском проспекте в Москве будет построен многофункциональный комплекс «Алкон III», по внешнему облику схожий со знаменитыми сталинскими высотками. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте застройщика — компании Alcon Development.

«Подготовительный период строительства завершен, начаты работы по устройству свайного основания. Завершить строительство планируется в течение двух-трех лет», — цитирует агентство «Москва» слова директора департамента основного строительства компании Алексея Плохого.

Из опубликованной информации ясно, что общая площадь объекта составит более 54 тыс. кв. м., у здания будет 31 этаж, в комплексе будут выделены площади под гостиницу, офисы, жилую часть и подземный паркинг.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что Москомархитектура согласовала проект строительства торгового цента с кафе и автомобильным лифтом в районе Митино.

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