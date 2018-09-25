«Пенсионные изменения – это не вопрос бухгалтерского учёта»

Курск, , 10:59 — REGNUM Вопрос повышения пенсионного возраста существует объективно в связи с экономическими предпосылками. Повышение пенсионного возраста затрагивает каждого человека в стране, градус общественной напряженность очень высок, поэтому должна быть максимальная информированность населения о том, что и как будет делаться при изменении пенсионной системы, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Курской области Константин Комков.

Изменение пенсионного законодательства назрело давно, но несколько десятилетий откладывалось, но время прошло. Сейчас разрыв между работающими гражданами и неработающими пенсионерами увеличивается и, к сожалению, не в пользу поддержки пенсионеров. Мера вынужденная, но она необходима. Изменения пенсионного законодательства — это вопрос не бухгалтерского учета, а, прежде всего, социальный вопрос.

«Пенсионный маневр необходим, но, тем не менее, он должна проходить при понимании обществом сути реформы и всех ее механизмов. Тем более при условиях защиты людей предпенсионного возраста, и социальных гарантий этим гражданам. Субъекты РФ в свою очередь постараются сохранить региональные льготы после принятия федерального закона о повышении пенсионного возраста. И крайне важно, чтобы в законодательство были внесены предложения, озвученные президентом России Владимиром Путиным в своем телеобращении к народу», — высказал свое мнение Комков.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»