Производители алкоголя: в Казахстане сужается рынок водки

Астана, , 10:54 — REGNUM За последние 18 лет количество казахстанских предприятий по производству спирта и водки сократилось в 3,5 раза. Об этом заявил глава ассоциации добросовестных производителей и продавцов алкогольной продукции Казахстана «КазАлко» Амирхан Калиев, сообщает 25 сентября Tengrinews.kz.

По мнению главы ассоциации, уменьшение количества производств связано с сокращением потребления крепких алкогольных напитков. Калиев считает, что в Казахстане стали меньше пить благодаря возрождению национальных традиций.

Калиев добавил, что в республике резко повысился спрос на пиво. Объем реализации этого алкоголя увеличился в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых двух месяцев 2018 года сборы акцизов на алкогольную продукцию в республике составили 10,9 млрд тенге ($33,4 млн), что на 48,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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