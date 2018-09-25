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ФАС ничего не известно о сделке «Ростеха» с «Россетями»

Экономика

Идея «Ростеха» о вхождении в капитал «Россетей» была озвучена в апреле 2018 года

Москва, 25 сентября 2018, 10:50 — REGNUM   Федеральная антимонопольная служба не обладает информацией о намерении «Ростеха» войти в капитал «Россетей». Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев, слова которого цитирует «Коммерсантъ».

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Напомним, о планах государственной корпорации «Ростех» войти в «Россети» с долей до 30% глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял весной 2018 года в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его словам, это планировалось делать через дополнительную эмиссию и начать в третьем квартале.

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Ранее с предложением поддержать стратегическое, инвестиционное и технологическое партнерства с «Россетями», предполагающее вхождение корпорации в основной капитал ПАО «Россети» с долей до 30%, Чемезов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

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