ФАС ничего не известно о сделке «Ростеха» с «Россетями»

Москва, , 10:50 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба не обладает информацией о намерении «Ростеха» войти в капитал «Россетей». Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев, слова которого цитирует «Коммерсантъ».

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Напомним, о планах государственной корпорации «Ростех» войти в «Россети» с долей до 30% глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял весной 2018 года в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его словам, это планировалось делать через дополнительную эмиссию и начать в третьем квартале.

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Ранее с предложением поддержать стратегическое, инвестиционное и технологическое партнерства с «Россетями», предполагающее вхождение корпорации в основной капитал ПАО «Россети» с долей до 30%, Чемезов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

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