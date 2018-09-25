Вторник, 25 Сентября 2018 года
11:43:26 МСК

Акции «Банка Астаны» выкупил российский предприниматель

Экономика

Общая стоимость акций составила $19,72 млн

Астана, 25 сентября 2018, 10:45 — REGNUM  Компании генерального директора «Фридом Финанс» Тимура Турлова выкупили у розничных инвесторов акции АО «Банк Астаны» стоимостью 7 млрд тенге ($19,72 млн), сообщает 25 сентября Forbes Казахстан.

Компании Турлова выкупили ценные бумаги у клиентов «Фридом Финанс», которые приобрели акции в период приватизации банка и на вторичном рынке. В общей сложности в течение четырех месяцев было выкуплено 3,2 млн акций у 839 клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Национальный банк Казахстана лишил АО «Банк Астаны» лицензии на проведение банковских и иных операций. Причиной послужило систематическое нарушение договорных обязательств.

Читайте ранее в этом сюжете: «Банк Астаны» лишился лицензии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить