Акции «Банка Астаны» выкупил российский предприниматель

Астана, , 10:45 — REGNUM Компании генерального директора «Фридом Финанс» Тимура Турлова выкупили у розничных инвесторов акции АО «Банк Астаны» стоимостью 7 млрд тенге ($19,72 млн), сообщает 25 сентября Forbes Казахстан.

Компании Турлова выкупили ценные бумаги у клиентов «Фридом Финанс», которые приобрели акции в период приватизации банка и на вторичном рынке. В общей сложности в течение четырех месяцев было выкуплено 3,2 млн акций у 839 клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Национальный банк Казахстана лишил АО «Банк Астаны» лицензии на проведение банковских и иных операций. Причиной послужило систематическое нарушение договорных обязательств.

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