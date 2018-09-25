Долги Минобороны перед ТЭК Санкт-Петербурга превышают 3,3 млрд рублей

Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM Общий объем просроченной задолженности структур Министерства обороны РФ перед предприятиями топливно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга составлял на 1 августа 2018 года 3 млрд 300 млн рублей. Это ставит под угрозу стабильность обеспечения ресурсами объектов, относящихся к ведению оборонного ведомства. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 25 сентября глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Андрей Бондарчук.

В общем объеме долгов военного ведомства 1,5 млрд рублей составляют долги по тепловой энергии, 1 млрд 300 млн рублей — за водоснабжение и водоотведение, 320 млн рублей — за электроснабжение и 123 млн рублей — долги по газоснабжению.

Положение усугубляется тем, что в соответствующих структурах Минобороны, отвечающих за ЖКХ подведомственных объектов, регулярно меняются юрлица и руководство.

«Ситуация такая, что каждая новая организация не несет ответственности за предыдущие долги. Это повторяется из года в год», — возмутился Бондарчук. По его словам, очередная коммунальная структура Минобороны, которая создана в апреле 2018 года, на сегодня уже накопила 571 млн рублей долгов перед Санкт-Петербургом.

Бондарчук также сообщил, что структурами Минобороны не был завершен к 24 сентября ремонт участка тепловой сети на улице Сапёрной в городе Пушкин. «Проверка показала, что работы не выполнены. В любом случае, потребители будут снабжаться тепловой энергией, но считаем, что данные работы необходимо завершить», — сказал чиновник.

Также получено предупреждение об ограничении поставок газа в котельную в военном городке №64 в Адмиралтейском районе и в Петродворце в связи с имеющейся задолженностью. «Необходимо платить за газ», — напомнил Бондарчук.

«Разберитесь, наведите порядок», — обратился к подчиненным и к представителям Минобороны губернатор Георгий Полтавченко. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить безусловное теплоснабжение жилых зданий, независимо от того, кому они принадлежат.

24 сентября в Санкт-Петербурге началось периодическое протапливание.

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