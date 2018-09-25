Количество страховых выплат в Казахстане увеличилось в два раза

Астана, , 10:22 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2018 года количество страховых выплат составило 358,7 тыс., что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 25 сентября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

За отчетный период количество страховых выплат в секторе добровольного личного страхования составило 337,9 тыс., что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. По обязательному страхованию компании выполнили 40 тыс. выплат, по добровольному имущественному страхованию — 7,7 тыс. выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года объем премий по добровольному страхованию имущества от ущерба, полученных страховыми компаниями, составил 5,1 млрд тенге ($138,8 млн).

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