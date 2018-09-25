Темпы добычи алмазов АЛРОСой отстают от плановых показателей

Якутск, , 10:21 — REGNUM Алмазодобывающая компания Якутии АЛРОСА снижает объёмы добычи алмазов. Об этом заявила министр экономики республики Майя Данилова, комментируя отставание компании от прогноза по добыче на 2018 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Скорректирован индекс добычи алмазов, который был принят в прогнозе на 2018 год на уровне 94%, но уже сейчас мы наблюдаем отставание от плановых показателей и этот прогноз будет скорректирован, скорее всего, до 90,1%», — отметила министр экономики Якутии, назвав такое снижение не очень большим и пояснив, что оно было запланировано АЛРОСой.

При этом Майя Данилова сообщила о корректировке прогноза социально-экономического развития Якутии в 2018 году. По её данным, прогнозируемые показатели поступления прибыли будут превышены в связи с ростом цен на алмазное сырьё и сырую нефть.

«Прибыль рентабельных предприятий увеличена на 30 млрд 700 млн рублей. Это, конечно же, в дальнейшем повлияет на оценку поступления налога на прибыль», — пояснила министр экономики республики.

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Как сообщало ИА REGNUM ¸ после ЧП на руднике «Мир», которое унесло жизни восьми горняков и сделало шахту непригодной для добычи алмазов, АЛРОСА готовится разрабатывать новые месторождения алмазов в Якутии. Так, в сентябре компания объявила аукцион на выполнение работ по бурению поисковых и заверочных скважин на объекте «Алакит-Мархинский-2». На поиски там драгоценных камней предполагается потратить 313,9 млн рублей.