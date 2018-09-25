Воронежский нефтегазовый кластер модернизируют за 447 млн рублей

Воронеж, , 10:02 — REGNUM Защита проекта модернизации воронежского нефтегазового кластера состоялась в министерстве промышленности и торговли РФ, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. По поручению губернатора Александра Гусева совместный проект участников кластера производителей нефтегазового и химического оборудования региона в Минпромторге представил врио заместителя председателя правительства области Артем Верховцев.

Стоимость проекта оценивается в 447 миллионов рублей, при этом господдержка проекта со стороны Минпромторга может достичь 175 млн рублей. Модернизация производственных предприятий создаст дополнительно более 200 высокопроизводительных рабочих мест.

Кластер производителей нефтегазового и химического оборудования был создан в 2016 году при поддержке правительства Воронежской области, якорным предприятием стало ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» — ведущий отечественный производитель нефтегазового оборудования. Сегодня предприятия-участники кластера входят в число основных в регионе поставщиков продукции для нужд крупных компаний, работающих в нефтегазовой сфере. В рамках подписанных и готовых к подписанию соглашений между правительством Воронежской области и ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Сибур Холдинг» участники кластера получают возможность проектировать нефтехимические и газохимические производства и поставлять оборудование для крупнейших российских компаний. Проект по разработке и созданию автоматизированных систем нефтегазового оборудования направлен на решение задач импортозамещения, поэтому региональное правительство проявляет особую заинтересованность в его реализации.