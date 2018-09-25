«Бездействие приведёт к тому, что платить пенсии будет нечем»

Липецк, , 10:02 — REGNUM Проводить пенсионную реформу нужно, потому что если ничего не предпринимать, то в стране может сложиться такая ситуация, что пенсии платить будет нечем, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела договорной работы, нормативного и методического обеспечения предоставления государственных услуг Управления труда и занятости Липецкой области Кирилл Шульга.

Сейчас сложилась такая ситуация, когда число работающих значительно сократилось, а число неработающих пенсионеров увеличилось. Если ничего не делать, то работающие граждане не смогут прокормить пенсионеров. То есть экономическая ситуация и демографическая назрела и откладывать нельзя.

«Как сказал президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении к народу, проведение реформы можно отложить на 5−6 лет, но потом будет только хуже. Тогда зачемо «прятать голову в песок» и делать вид, что ничего не происходит. Бездействие приведёт к тому, что нечем будет платить пенсии. Поэтому проводить пенсионную реформу нужно, тем более, что переходный период достаточно плавный и щадящий», — высказал свое мнение Шульга.

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