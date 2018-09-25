За полгода объем информационных услуг в Казахстане вырос на 14%

Астана, , 10:06 — REGNUM По итогам первой половины 2018 года в Казахстане оказано информационных услуг на сумму 50,3 млрд тенге ($141,8 млн), что на 13,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает 25 сентября аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Более половины от всего объема услуг — 51,8% оказано в Астане, еще 33,3% — в Алма-Ате. На остальные регионы Казахстана приходится менее 15%. Более 76% услуг оказано в секторе размещения и переработке данных.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» в республике ведется перевод всех востребованных услуг в электронный формат.

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