Новые кредиты? Реструктуризация? Дефолт? — МВФ берёт Украину за горло

Андрей Стеценко, , 13:08 — REGNUM

Приватизация

Приватизацией ТЭЦ в Херсоне, Днепре (Днепропетровск), Кривом Роге и Северодонецке займётся компания «Конкорд Консалтинг», куда вошли Baker McKenzie, «Бюро Маркуса», BDO, Ernst&Young и Kreston GCG

А вот другие предприятия — «Сумыхимппром» (минеральные удобрения, диоксид титана), «Украгролизинг» (финансовый лизинг сельхозтехники), ГП «Ориана» (калийный завод) — заинтересовали инвесторов меньше. Они получили всего по 1 заявке от потенциальных советников, поэтому конкурс по ним будет проведён повторно (23 октября). На повторный конкурс пойдёт также завод «Азовмаш» (тяжёлое машиностроение), который вообще не заинтересовал советников. Всё это означает, что в этом году эти активы уже точно не будут проданы, ведь для продажи останется всего 2 месяца, что вдвое меньше минимально отводимого на продажу по закону срока.

Напомним, советники — это украинское ноу-хау, введенное новым законом о приватизации. Советники выступают в роли экспертов, которые могут повлиять на цену продажи, существенные условия и механизмы продажи, без них сделка становится невозможной.

Кстати говоря, полное отсутствие интереса к «Азовмашу» вполне объяснимо. Основной его профиль — производство вагонов. Однако свой основной рынок сбыта (Россия) завод потерял. К тому же он находится в прифронтовом городе (Мариуполь), что также не мотивирует ни советников, ни инвесторов. Между тем именно «Азовмаш» наряду с Одесским припортовым заводом — потенциально самые дорогие украинские активы. Как раз их продажа должна была обеспечить половину всех приватизационных поступлений этого года в бюджет Украины.

Конкурс по продаже компании «Центрэнерго» Фонд госимущества собирается назначить на начало декабря. В фонде очень нуждаются хотя бы в одной крупной «победной» продаже в этом году. Завод «Индар» (производство инсулина) и компанию «Краснолиманская» (добыча угля) также надеются продать в этом году, однако по ним даже примерные сроки конкурсов пока неизвестны. Кроме того, средства от их продажи гарантированно пойдут уже на 2019 год.

Как это ни смешно, но Украина может оказаться в ситуации, когда распродажа всяческого неликвида через электронные аукционы (формат т. н. малой приватизации) принесёт бюджету больше, чем бывшие стратегические предприятия.

К 18 сентября состоялось уже 95 аукционов, которые принесли бюджету 125 млн грн, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. Это 2,5 раза больше, чем Фонду госимущества удалось выручить за январь-июль. К тому же вскоре ожидается аукцион по продаже горно-химического предприятия «Сера», выставленного на торги за 178 млн грн. Это тоже объект малой приватизации, как и все, чья стартовая стоимость не превышает 250 млн грн.

Причину такого провала экономист, основатель «Киевского фондового центра» Александр Гончаров видит в том, что новое руководство Фонда госимущества изначально сделало ставку на пиар, и теперь это даёт закономерный результат. Было сказано много громких слов о преимуществах нового закона, о том, что именно таких новаций только и ждали инвесторы. А в результате на половину объектов большой приватизации государство даже советников найти не может. Вместо этого можно было пойти более долгим путём, но получить реальный результат, указывает эксперт:

«Прежде всего, нужно менять планы приватизации крупных корпоратизированных госпредприятий, предусматривая на первом этапе продажу пакетов акций на фондовых биржах с прохождением процедуры листинга, тем самым привлекая на торговые площадки не только стратегических инвесторов, а и портфельных и квалифицированных инвесторов [это требует значительного времени и усилий, а ведь хотели побыстрее продать и отчитаться — ред.]. И, безусловно, надо срочно принимать законопроект №7055 «О рынках капитала и регулируемых рынках» для законодательного закрепления деятельности профучастников рынка капитала и в первую голову — инвестиционных фирм, которые бы могли осуществлять андеррайтинг для корпоратизированных госпредприятий с гарантией или без продажи их пакетов акций. Ну, а сейчас наши власти даже потери и упущенную выгоду вряд ли подсчитают от такой непрофессиональной организации большой приватизации», — пишет он в материале для 112.ua.

Генеральный директор «АрселорМиттал Кривой Рог» Парамжит Калон и вовсе открыто называет большую приватизацию «популизмом» со стороны правительства. Ему есть с чем сравнивать: 13 лет назад его компания купила «АрселорМиттал Кривой Рог» у государства (тогда завод назывался «Криворожсталь»).

Валюта

По состоянию на 25 сентября Нацбанк установил официальный курс доллара на Украине на уровне 28,11 грн (-0,04 грн с 17 сентября). Евро, наоборот, укрепился до 33,09 грн (+0,19 с 17 сентября), хотя на протяжении недели то дорожал, то дешевел. Рубль значительно укрепился, вероятно, на фоне нефти — почти до 0,425 грн (+0,013 грн).

Курс «межбанка» 24 сентября остановился на уровне 28,06−28,09 грн (+0,01 грн), т. е. почти не изменился с 14 сентября.

На «чёрном рынке» доллар стоит чуть дешевле: 28,00−28,05 грн (-0,03 грн).

С 7 февраля будущего года жизнь предпринимателей на Украине несколько упростится. Но заплатить за это придётся большей прозрачностью. В соответствии с новым законом «О валюте», валютный надзор для экспортно-импортным операций эквивалентом до 150 тыс. грн отменяется. На эту же сумму физлица смогут покупать валюту онлайн. Значительно вырастет срок возврата валютной выручки в страну — теперь он составляет 365 дней (было 180).

Курс гривны пока приостановил падение, однако банкиры предупреждают, что расслабляться не следует. 18 сентября началось возмещение НДС экспортёрам. Обычно на перечисление всей суммы уходит 10−12 дней, поэтому в конце сентября-начале октября можно ожидать новых всплесков. А временное затишье на рынке объясняется просто: бизнес в конце месяца платит налоги.

В Европейской бизнес ассоциации ухудшились ожидания по курсу гривны на 2019 год.

«При планировании бюджетов на следующий год закладывается стоимость валюты на уровне 30 гривен за доллар… В прошлом году ожидания были более оптимистичными. Тогда 86% владельцев бизнеса надеялись на положительные изменения», — рассказала во время пресс-конференции исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко.

Отметим также, что в более ранних прогнозах ЕБА звучал курс 28 грн/долл.

МВФ

Несомненная топ-новость прошлой недели для украинской экономики — переговоры властей с МВФ, а вернее их бесславное окончание. Украинские власти уже успели сообщить о том, что газ для населения точно будет дорожать. Эксперты, в свою очередь, успели уточнить, что с 1 октября цена вырастет до 9 тыс. грн с нынешних 6,9 тыс. грн, а с мая — так вообще до 12−13 тыс. грн. Однако это — единственные зримые результаты работы миссии МВФ в Киеве.

Во-первых, в фонде заявили, что не дадут очередной транш до принятия бюджета-2019. Т. е. презентация проекта бюджета, который правительство «вылизало» и специально в авральном порядке подготовило к приезду миссии, представителей МВФ не впечатлила. Вероятно, они уже успели изучить особенности бюджетного процесса и знают, как бюджет может меняться ближе к дате его принятия.

А это означает, что не будет и кредита от Всемирного банка, поскольку транш от МВФ был необходимым условием представителей ВБ.

Кроме того, соглашение о новой кредитной программе также не было согласовано. И если первый провал объясняется банальной потерей доверия к Украине, то причина второго в ином. Скорее всего, в Фонде не хотят говорить с Порошенко о следующей программе до переизбрания (президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года). Или же будут говорить о ней уже с будущим президентом.

Причины отказа традиционны — Украина не выполняет того, что от неё требует МВФ.

«Их [требований — ред.] было 22, а не выполнено 15. Если бы провалили хотя бы пять, может это и сошло бы с рук. Но если страна не выполняет почти все требования, денег ей обычно не дают. К примеру, один из «маячков» — золотовалютные резервы в 28 млрд долларов. У нас по итогу меньше 17 млрд. Еще один — соотношение золотовалютных резервов и торгового дефицита (проще говоря, в течение какого времени страна сможет покрывать дисбаланс в торговле в случае форс-мажорной ситуации). Этот показатель, по расчетам МВФ, должен быть не меньше 6, а у нас — 4,7. Важный момент — дефицит бюджета. Формально мы требование МВФ выполнили. Но не учли, что Фонд считает в дефицит в том числе, дотации «Нафтогазу». Повышение цены на газ этих расходов не перекроет», — комментирует ситуацию экономист, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

В дальней перспективе Украине грозят такие же риски, как в своё время Аргентине, предупреждает экономист Павел Верновский. У обеих стран общие проблемы, и главной из них можно считать т. н. эффект Гронингена — постоянное превышение импорта над (преимущественно) сырьевым экспортом. Ценам на сырьё свойственно колебаться, а это грозит резким ростом негативного торгового баланса, что в свою очередь тянет за собой резкие скачки курса национальной валюты. Но с этим можно было бы смириться, если бы не сотрудничество с МВФ.

Экономист напоминает, что в своё время Аргентина «дохозяйствовалась» до дефолта, именно чётко следуя указаниям специалистов фонда:

«Из прилежного ученика МВФ страна в конце 1990-х превратилась, по сути, в образец неукоснительного выполнения всех реформ МВФ. Тем не менее, когда все ждали, что страна станет на путь устойчивого экономического роста, ее экономику вдруг залихорадило и она погрузилась в ужасный кризис 2002 года, а затем последовал и дефолт. После такого провала экономисты МВФ невнятно бормотали о недостаточных реформах, хотя до этого они расхваливали Аргентину, которая, по их словам, выполнила все условия «Вашингтонского консенсуса».

Если же говорить об актуальных угрозах, то политолог Кирилл Молчанов в эфире «112.Украина» высказал опасение, что правительство Гройсмана в итоге может пойти ва-банк.

«Никто не хочет нести ответственность за поднятие тарифов на газ, то, что требует МВФ, поэтому ситуация достаточно сложная и есть несколько вариантов что с этим делать. Можно идти на получение новых займов, чтобы выплатить старые, можно идти на реструктуризацию этих долгов, как в свое время это делали Яресько с Яценюком, ну и третье — можно объявить дефолт. Я думаю, что они попробуют сначала первое, потом второе, а если не получится, возможно, третье», — заявил эксперт.

Тут стоит напомнить, что накануне приезда миссии МВФ премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что без денег фонда страну ждут «дефолт, остановка производства, девальвация гривны и инфляция».

Топливо

По состоянию на вечер 24 сентября за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 31,43 грн (+0,2 грн с 14 сентября, +3,02 грн с начала года), за литр А-92 — 30,43 грн (+0,2 грн с 14 сентября, +3,5 грн с начала года), за дизтопливо — 29,23 грн/л (+1,84 грн с 14 сентября, +3,96 грн с начала года).

Стоимость литра автогаза также выросла — 14,94 грн/л (+0,39 грн).

В сравнении с прочими видами топлива автогаз стал дорожать с запозданием. Однако в сравнении с ценами 3−4 месячной давности СПБТ уже стоит дороже примерно на 1,5 грн, что довольно немало. Аналитик Консалтинговой группы «А-95» Артём Куюн уверен, что сейчас достигнут предел и 16−17 грн за литр, как год назад, автогаз строить не будет:

«Существует известное во всём мире потребительское правило: сжиженный газ должен стоить не более 50% от стоимости бензина, иначе теряется целесообразность его использования. Для Украины, за счет особенностей топливного рынка, этот показатель несколько выше — 55%. А при некоторых условиях — еще выше. Сегодня оптовая цена автогаза уже достигла 24,5 тыс. грн за тонну. То есть входящая оптовая стоимость литра горючего — 13,25 грн. Значит, с транспортировкой и наценкой в розничных сетях литр должен стоить около 15,2 грн. Несколько месяцев назад за этим рубежом начиналась граница рентабельности. Однако сейчас она сильно отодвинулась. В связи с продолжающимся подорожанием бензина уровень рентабельности использования сжиженного газа сейчас достиг 17 гривен. Я уверен, что цена сжиженного газа до такого уровня не дойдет. Сегодня нет экономических причин, чтобы средняя цена автогаза превысила отметку 15,20 грн», — поясняет эксперт в комментарии для издания «Факты».

Что же касается бензина и дизтоплива, то, по мнению аналитика Concorde Capital Дмитрия Хорошуна, их розничная цена до конца года может вырасти ещё на 0,6 грн. Однако лишь в том случае, если курс гривны к доллару будет оставаться на текущем уровне, а стоимость нефти останется в диапазоне 78−80 долл./баррель, поясняет он в интервью изданию «Обозреватель».

Счётная палата Украины подсчитала, что объём оборотов на теневом рынке топлива в 2016—2017 гг. достиг 4,6 млн тонн горючего, что привело к недополучению бюджетом акцизного сбора на сумму 25 млрд грн, т. е. почти 1 млрд долл. В связи с этим возникает резонный вопрос, следует ли называть рынок теневым при таких оборотах? Похоже, что он вполне комфортно сосуществует с легальным рынком, а вернее с теми представителями власти, которые и должны следить за соблюдением законности и легальности топлива.

В свою очередь импорт бензина на Украину в текущем году сократился, что также свидетельствует в пользу дальнейшей тенезации рынка. Так, по данным «Консалтинговой группы «А-95», в январе-августе Украина купила на внешних рынках 731 тыс. тонн топлива (-100 тыс. тонн в сравнении с аппг). Причём в августе темпы падения импорта выросли более чем вдвое — с 12% до 25%. Отметим, что картина группы неполна, поскольку учитывает импорт из Белоруссии и Литвы, однако у неё отсутствует информация об импорте из РФ.

Есть и другая сторона недопоступлений в бюджет. Акцизы на топливо зафиксированы в евро, однако уплачивают их экспортёры в гривне. Между тем курс евро с конца февраля по середину июля значительно (на 7−10%) отличался от текущего. Впрочем, тут правительству винить уже некого, приходится выбирать: либо инфляция и повышенные поступления в бюджет от налогообложения импорта, либо относительно невысокие темпы инфляции и невыполнение доходной части бюджета.

Разное

И. о. министра финансов Оксана Маркарова в ходе пресс-конференции заявила, что украинцам хватит субсидий даже в случае повышения цен на газ:

«…Субсидий и в 2018, и в 2019 году однозначно хватит. Это то, за чем министерство социальной политики сообща с министерством финансов будет следить».

И это заявление крайне примечательно. Согласно данным Госстата, в январе-августе текущего года общая сумма субсидий, выплаченных государством, составила 761 млн грн, тогда как год назад за тот же период было выплачено 2,478 млрд грн — разница более чем трёхкратная. В этот период субсидии получали примерно 2,48 млн домохозяйств (-58% к аппг). Однако только сокращением количества получающих такое падение не объяснить. Значит, падало не только количество, но и средняя сумма субсидии.

Иными словами, нельзя сказать, что и. о. министра врёт в открытую — средств действительно хватит. Но хватит с точки зрения государства, а не граждан.

Государственный долг Украины растёт и уменьшается одновременно. И в этом нет парадокса, потому что растёт он в гривне (2,117 трлн грн, +4,2% к августу 2018), а сокращается — в валюте (74,85 млрд долл., — 1,1% к августу 2018).

В августе промышленное производство на Украине упало на 0,5% в сравнении с августом прошлого года. В целом по итогам января августа промпроизводство выросло на 2,2% к аппг, однако этот рост постепенно замедляется. Скажем, за январь-июнь экономика успела подрасти на 2,5%.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман настаивает на проведении фискальных проверок строительных компаний на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней, а также четкого выполнения законодательства о труде. Как заявил глава правительства, в строительной отрасли просматривается «плохая тенденция» — строятся тысячи квадратных метров жилья, но при этом не строятся объекты социальной инфраструктуры, а также ненадлежащим образом платятся налоги.

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