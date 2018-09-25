Власти Сахалина намерены построить вторую и третью очереди мини-завода СПГ

Южно-Сахалинск, , 09:35 — REGNUM В Сахалинской области намерены построить вторую и третью очереди малотоннажного завода по сжижению природного газа, в настоящее время власти региона рассматривают данный вопрос, заявил 25 сентября глава области Олег Кожемяко на пресс-конференции в рамках форума «Нефть и газ Сахалина».

«Мы сейчас рассматриваем вопрос строительства второй и третьей очередей СПГ», — заявил Кожемяко.

По его словам, это даст возможность доставлять газ в населенные пункты, а также больше делать охват котельных.

Напомним, производственно-строительная компания (ПСК) Сахалин в начале сентября запустила первую очередь мини-завода по производству сжиженного природного газа для бытовых нужд и котельных на Сахалине. Мини СПГ-завод располагается в селе Дальнее в границах Южно-Сахалинска.

В отличие от технологии крупнотоннажного сжижения природного газа, освоение которой в России только начинается, малотоннажные СПГ-заводы строятся давно, а в последнее время — все более активно

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