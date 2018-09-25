ФАС поддерживает приватизацию «Трансконтейнера», но с условием

Москва, , 09:29 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает продажу РЖД контрольного пакета акций ПАО «Трансконтейнер», но при условии «серьезных инвестиций». Об этом заявил глава ведомства Игорь Артемьев в интервью изданию «Коммерсантъ», опубликованному 25 сентября.

Приватизация актива должна сопровождаться ростом контейнерных перевозок и значительными вложениями. Приватизация ради сохранения существующих позиций на рынке выглядит странно, отметил он.

«Я не буду подсказывать Минэкономразвития, но думаю, там должна быть приватизация с серьезными инвестиционными условиями», — сказал Артемьев.

Государство готово уступить важный актив по низкой цене, а значит, в развитие инфраструктуры контейнерных перевозок в России должны быть вложены миллиарды долларов. Без этого условия к такому активу «нельзя никого подпускать», добавил он.

Напомним, контрольным пакетом акций «Трансконтейнера» владеет дочерняя структура РЖД — «Объединенная транспортно-логистическая компания». Интерес к приобретению контрольного пакета ранее проявляла компания «Енисей Капитал», владеющая 24,5% акций «Трансконтейнера».

Читайте также: РЖД может продать контрольный пакет «Трансконтейнера» — Дворкович