Ссудный портфель банков Казахстана сохранился на уровне $38 млрд

Астана, , 09:18 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2018 года объем ссудного портфеля банков второго уровня (БВУ) Казахстана составил 13 486,5 млрд тенге ($37,83 млрд), что на 0,1% меньше, чем в январе 2018 года. Об этом 25 сентября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные национального банка республики.

За месяц ссудный портфель почти не изменился. Однако внутри банковского сектора возникли существенные изменения. За месяц крупнейший Народный банк нарастил объем кредитов на 40,3% за счет поглощения «Казкоммерцбанка». Прирост данного показателя у ForteBank составил 5,8%, у «Хоум кредит банка» — 5,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года объем ссудного портфеля банков Казахстана составил 13,5 трлн тенге ($37,2 млрд по курсу на 14 августа), что на 13,2% меньше, чем в июне 2017 года.

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