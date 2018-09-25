Германия обогнала США по поставкам автомобилей в Китай

Пекин, , 09:16 — REGNUM Соединенные Штаты на фоне торговой войны с Китаем утратили позицию лидирующего экспортера автомобилей в КНР. Об этом 25 сентября в ходе брифинга сообщил замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь.

По словам китайского чиновника, в настоящее время лидером по экспорту автомобилей на рынок Китая стала Германия.

«Импорт японских и германских автомобилей в Китай растёт, а американских — снижается», — подчеркнул Ван Шоувэнь.

Также замминистра коммерции КНР подчеркнул, что санкции Вашингтона против Пекина вредят обеим сторонам торгового конфликта и призвал прекратить торговую войну.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября заместитель министра коммерции КНР Фу Цзыин заявил, что Китай и Россия способны, объединив усилия, преодолеть негативные последствия санкционного давления и торговых войн, которые развязали США.

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