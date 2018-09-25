Сеть Starbucks избавится от части сотрудников ради «инноваций»

Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Некоторая часть руководителей среднего и высшего звена в американской сети кофеен Starbucks будет уволена в рамках масштабной реструктуризации. Об этом говорится в распоряжении руководства компании, сообщает The Wall Street Journal.

За счет реструктуризации в компании намерены преодолеть стагнацию продаж и повысить инвестиционную привлекательность. Перестановки и увольнения могут начаться в ближайшие дни, завершится реорганизация в ноябре.

«Мы должны наращивать скорость таких инноваций, которые релевантны для наших клиентов, вдохновляют наших партнеров и значимы для нашего бизнеса», — заявил главный исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон.

Какое число сотрудников затронет реструктуризация, не говорится.

В настоящее время сеть Starbucks включает более 28 тыс. кофеен в 75 странах мира, включая Россию. По данным на 2014 год, в компании трудилась 191 тыс. человек.