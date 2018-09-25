Рубль продолжит движение к отметке 65

Москва, , 09:09 — REGNUM Рубль показал очень уверенный рост на торгах 24 сентября, став одним из лидеров валют развивающегося сегмента. Благодаря агрессивному ралли цен на нефть вкупе с пиком налоговых выплат и неуверенностью доллара, котировки опустились к 1,5-месячным минимумам в районе 65,60 руб., с легкостью оставив позади уровень 66 руб. Евро/рубль подешевела на 0,7% — до 77,30 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Российской валюте, прежде всего, помогла растущая нефть, которая рванула на север благодаря позитивным результатам встречи мониторингового комитета ОПЕК, который решил не наращивать добычу, и это очень понравилось быкам», — отметил эксперт.

На этом фоне рубль смог полноценно ощутить и поддержку со стороны пика налогового периода, который завершается на этой неделе. А неустойчивая динамика доллара на Форексе стала «вишенкой на торте». В преддверии заседания ФРС игроки не проявляют особого энтузиазма в отношении покупок «американца», опасаясь осторожной риторики регулятора.

«В ближайшей перспективе российская валюта продолжит ориентироваться на динамику котировок черного золота, которые остаются на максимумах с 2014 года вблизи уровня 81 по сорту Brent. После недавнего прорыва возродились и многочисленные прогнозы о нефти по $100 за баррель, что также подбадривает быков. Если в сырьевом сегменте не произойдет фиксации прибыли, следующей целью пары доллар/рубль станет отметка 65 рублей», — считает Ковалев.

Читайте также: Рубль укрепила растущая нефть и налоговый период