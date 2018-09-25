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Скоростная магистраль из Грозного не вошла в магистральный план развития

Экономика

В минтрансе РФ отметили, что версия магистрального плана развития инфраструктуры пока не окончательная

Грозный, 25 сентября 2018, 08:53 — REGNUM  Высокоскоростная железнодорожная магистраль Грозный — Краснодар не вошла в магистральный план развития инфраструктуры. Но версия этого плана пока не окончательная. Об этом сообщил журналистам 24 сентября заместитель министра транспорта РФ Алан Лушников.

«ВСМ Грозный в магистральном плане — нет. Но это не финальная версия», — приводит слова чиновника «Прайм».

Напомним, в майском указе 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры до 2025 года и предложить его на утверждение до 1 октября 2018 года. В этот план, по данным минтранса, включены железнодорожные проекты на сумму более 6 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность строительства высокоскоростной магистрали Краснодар — Грозный. Президент поручил рассмотреть возможность включения проекта в федеральную стратегию пространственного развития до 2025 года.

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Стоимость проекта оценили примерно в 1 трлн рублей. В министерстве транспорта, комментируя это предложение, отметили, что такая магистраль может дать мультипликативный эффект для развития всех отраслей в регионах Юга России и Северного Кавказа, поэтому ее строительство вполне вероятно. Для включения ее в магистральный план развития инфраструктуры необходимо провести экспертизу и экономически обосновать проект.

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Высокоскоростные железнодорожные магистрали
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