Глава ФАС: Экономика России отсталая и полуфеодальная

Москва, , 08:54 — REGNUM Во многом отсталой и полуфеодальной назвал российскую экономику руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. России необходимо развитие конкуренции, заявил он в интервью изданию «Коммерсантъ».

"Наша экономика во многом остается отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренцией там и не пахнет», — сказал Артемьев, комментируя необходимость принятия Национального плана развития конкуренции.

Документ, скептически воспринимаемый на рынке, нацелен главным образом на повышение эффективности экономики за счет развития конкуренции. ФАС рассчитывает на хотя бы частичную реализацию опыта Южной Кореи и Японии, где демонополизация вызвала в экономике «невероятный скачок», пояснил он.

По словам Артемьева, в России продолжается сращивание бизнеса и власти, формирование государственно-монополистического капитализма. Санкции вызвали еще большее укрепление госсектора, это видно на примере банковского сектора и промышленности, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный план развития конкуренции на 2018−2020 годы был утвержден президентом России в декабре 2017 года. В документе обозначены цели и задачи для регионов, например, создание благоприятных условий для развития бизнеса, снижение количества нарушений антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления.