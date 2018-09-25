В Курганской области намерены создать новый промышленный кластер

Курган, , 08:40 — REGNUM В новый кластер, по мнению властей, могли бы войти предприятия по производству бурового оборудования. Правда, сегодня их в Курганской области только два: ООО «Варел НТС» и завод «Буровые установки Кургана», оба принадлежат иностранцам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Объем производства «Варел НТС» в 2017 году составил полмиллиона рублей. В завод «БУК» средства пока только вкладываются, но власти рассчитывают на два млрд рублей уже через полтора года. Сейчас на обоих предприятиях работает в совокупности порядка 110 человек. Однако в планах — 400 рабочих мест только на заводе «БУК»: сейчас там ремонтируют буровое оборудование, а в ближайшее время собираются приступить к его производству замкнутым циклом.

Добавим, что учредителем завода «Буровые установки Кургана» является московское АО «Слси Рус», созданное китайским ООО «Ке Хай — развитие нефтяных технологий г. Чунцин». Завод по выпуску и ремонту нефтепромыслового оборудования «Варел НТС» принадлежит американскому ООО «Варел ньютек СИС, ЛЛС», штат Техас.

Напомним, что сейчас в Зауралье работают медицинский кластер и промышленный кластер «Новые технологии арматуростроения». На такую форму взаимодействия предприятий местные власти возлагают большие надежды. Как отмечается в Концепции кластерной политики Курганской области до 2030 года, «реализация кластерной политики будет способствовать росту конкурентоспособности экономики Курганской области за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их географически близким расположением, расширением доступа к инновациям, технологиям, специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, а также снижением издержек, обеспечивающим формирование предпосылок для реализации совместных проектов и продуктивной конкуренции».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе глава Курганской области Алексей Кокорин поставил задачу поднять регион на десять пунктов вверх в Национальном рейтинге инвестиционного климата на 2018 год. Однако пока промышленность переживает не лучшие времена, а налог на доходы физических лиц пополняет бюджет больше, чем налог на прибыль предприятий

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