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«Пенсионная реформа будет претворена в жизнь без ущерба для населения»

Экономика

Главное, чтобы консолидировано все органы власти исполнили свои полномочия, заявил эксперт

Липецк, 25 сентября 2018, 08:32 — REGNUM  К поведению пенсионной реформы в России отношение положительное. С учетом корректировок, которые внес президент РФ Владимир Путин, реформа приобрела конструктивный, законченный вид. В Липецкой области все финансовые и социальные ресурсы и возможности для реализации реформы есть, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник Управления социальной защиты населения Липецкой области Сергей Орусь.

В регионе 20 сентября состоялась сессия областного Света депутатов регионального парламента, на котором были внесены соответствующие поправки в региональные законы. Они касаются мер социальной поддержки, которую будут получать граждане предпенсионного возраста 55 и 60 лет, теперь им будут предоставлять льготы.

«В целом пенсионная реформа даст определенные перспективы для того, чтобы граждане предпенсионного и пенсионного возраста получали достойное пенсионное вознаграждение и имели возможность по состоянию здоровья реализовать свой трудовой потенциал. Гражданам не стоит переживать. Сбалансированная государственная политика в сочетании с региональной даст уверенность населению в том, что реформа будет претворена в жизнь, безусловно, без ущерба для населения. Главное, чтобы консолидировано все органы власти ‑ и федеральные, и региональные исполнили свои полномочия», — высказал свое мнение Орусь.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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