Проект по производству вертолета VRT500 в Бурятии получит господдержку

Улан-Удэ, , 08:31 — REGNUM В Бурятии получит государственную поддержку проект по производству легкого многоцелевого вертолета VRT500. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Бурятии Алексей Мишенин на своей странице в соцсети Facebook.

«Второй совместный проект производства … вертолета ВРТ500 кластера высокотехнологичного машиностроения и приборостроения республики Бурятия получит господдержку», — написал Мишенин.

По его словам, итоги заседания конкурсной комиссии по отбору совместных проектов участников промышленных кластеров были подведены в министерстве промышленности и торговли РФ.

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