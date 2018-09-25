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Проект по производству вертолета VRT500 в Бурятии получит господдержку

Экономика

Итоги заседания конкурсной комиссии по отбору совместных проектов участников промышленных кластеров были подведены в министерстве промышленности и торговли РФ

Улан-Удэ, 25 сентября 2018, 08:31 — REGNUM  В Бурятии получит государственную поддержку проект по производству легкого многоцелевого вертолета VRT500. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Бурятии Алексей Мишенин на своей странице в соцсети Facebook.

«Второй совместный проект производства … вертолета ВРТ500 кластера высокотехнологичного машиностроения и приборостроения республики Бурятия получит господдержку», — написал Мишенин.

По его словам, итоги заседания конкурсной комиссии по отбору совместных проектов участников промышленных кластеров были подведены в министерстве промышленности и торговли РФ.

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