Бюджетная реформа 2019 года во Франции предусматривает десять мер

Париж, , 08:29 — REGNUM Представленный в понедельник, 24 сентября, в совете министров законопроект о бюджете на 2019 год содержит много мер, касающихся повседневной жизни французов, сообщает Europe1.

Правительство планирует ликвидировать 4 164 должности в государственной гражданской службе. Это сокращение является частью обещания президентской кампании Эммануэля Макрона сократить 120 тыс. рабочих мест на государственной службе в течение пятилетнего периода, в том числе 50 тыс. в штате.

Другим обещанием кампании Эммануэля Макрона стало изменение налогового кредита на конкурентоспособность и занятость при постоянном сокращении расходов. Эта мера будет в значительной степени зависеть от государственного дефицита в 2019 году.

По состоянию на 1 сентября 2019 года взносы сотрудников на сверхурочную работу будут отменены для всех сотрудников.

Увеличение налога на топливо, предназначенное для направления поведения потребителей в сторону более чистой деятельности, продолжится в 2019 году.

Второй год подряд будет применяться политика занятости, при этом сокращение кредитов составит 2,1 млрд евро.

В соответствии с бюджетным законопроектом 2018 года сокращение налога на жилье продолжится в 2019 году с новым шагом в три миллиарда евро, применяемым к 80% домашних хозяйств, облагаемых этим налогом.

Около 20 низкооплачиваемых налогов, таких как налог на муку или полиграфическое оборудование будут отменены в 2019 году на общую сумму 200 миллионов евро.

Увеличение единого социального налога не коснется 300 тысяч пенсионеров. Мера коснется пенсионеров, чей базовый налоговый доход чуть выше 14,404 евро для одного человека и 22,051 евро для супругов.

Снижение корпоративного налога, начатое бывшим главой Франции Франсуа Олландом, продолжится в 2019 году: «нормальная» ставка, применяемая к компаниям, увеличится до 31% против 33,3% в настоящее время. Снижение должно продолжаться в течение пятилетнего периода до 25% к 2022 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственный дефицит увеличится на 16,4 млрд евро в 2019 году из-за снижения налогов, запланированного в проекте бюджета.

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