В Оренбуржье налоговики требуют признать районную больницу банкротом

Гай, Оренбургская область, , 08:24 — REGNUM В Оренбургской области ИФНС Промышленного района Оренбурга обратилась в арбитраж с иском о признании несостоятельности Гайской районной больницы. Сумма исковых требований указана в сумме 11 630 460 рублей.

Кроме налоговиков претензии к государственному казенному медучреждению есть и у ООО «Бизнес-консультант». Фирма заявила иск на почти на 143 тыс. рублей.

Стоит отметить, в сентябре 2018 года появилась информация о сокращении штата больницы. В минздрае подчеркнули, что процесс оптимизации не коснется врачей, под сокращение попадут медработники среднего и младшего звена.

Такая мера вызвана большими долгами больницы. По данным ГТРК-«Оренбург», задолженность по коммунальным платежам (за воду и отопление) составляют более 12 млн рублей. Больница размещается в шести корпусах, в планах отказ от одного здания (опять же в целях экономии финансов) и объединение двух поликлиник в одном корпусе. До конца 2018 года медучреждение рассчитывает сэкономить 7 млн рублей.

В минздраве Оренбургской области заявили, что сокращение штата не отразится на качестве помощи населению. Она будет оказываться в полном объеме, все подразделения больницы по-прежнему будут работать. Более того, по программе «Земский доктор» привлекут пять новых сотрудников-специалистов.