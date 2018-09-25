Вторник, 25 Сентября 2018 года
08:32:08 МСК

В Оренбуржье налоговики требуют признать районную больницу банкротом

Экономика

Налоговая служба подала иск в арбитражный суд. Сумма исковых требований составляет 11,6 млн рублей

Гай, Оренбургская область, 25 сентября 2018, 08:24 — REGNUM  В Оренбургской области ИФНС Промышленного района Оренбурга обратилась в арбитраж с иском о признании несостоятельности Гайской районной больницы. Сумма исковых требований указана в сумме 11 630 460 рублей.

Кроме налоговиков претензии к государственному казенному медучреждению есть и у ООО «Бизнес-консультант». Фирма заявила иск на почти на 143 тыс. рублей.

Стоит отметить, в сентябре 2018 года появилась информация о сокращении штата больницы. В минздрае подчеркнули, что процесс оптимизации не коснется врачей, под сокращение попадут медработники среднего и младшего звена.

Такая мера вызвана большими долгами больницы. По данным ГТРК-«Оренбург», задолженность по коммунальным платежам (за воду и отопление) составляют более 12 млн рублей. Больница размещается в шести корпусах, в планах отказ от одного здания (опять же в целях экономии финансов) и объединение двух поликлиник в одном корпусе. До конца 2018 года медучреждение рассчитывает сэкономить 7 млн рублей.

В минздраве Оренбургской области заявили, что сокращение штата не отразится на качестве помощи населению. Она будет оказываться в полном объеме, все подразделения больницы по-прежнему будут работать. Более того, по программе «Земский доктор» привлекут пять новых сотрудников-специалистов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банкротство юридических лиц
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить