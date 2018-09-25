Новосибирские перевозчики заговорили о банкротстве и задержке зарплат

Новосибирск, , 07:36 — REGNUM Новосибирские перевозчики обратились к губернатору региона Андрею Травникову с просьбой поднять тарифы на проезд в общественном транспорте как можно скорее. В противном случае, по мнению председателя Новосибирской областной организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Немцева и президента СРО «ТСС» Валерия Новосёлова, которые направили письменное обращение главе региона, нет гарантий, что оплата труда работникам сферы будет стабильной, а предприятия-перевозчики не обанкротятся.

«Так в МКП «ПАТП-4» при тарифе в 19 рублей себестоимость за первое полугодие 2018 года превысила 39 рублей. Тариф на перевозки не пересматривали с февраля 2015 года. При этом за это время цены на моторное топливо, запчасти и электроэнергию значительно выросли», — цитируют «Новосибирские новости» Анатолия Немцева, который также подчеркнул, что уже нарушаются сроки выплаты заработной платы, которая к тому же с 2014 года «заморожена», а долги поставщикам за моторное топливо в МКП «ПАТП-4» составили более 20 млн рублей, есть претензии и к закону № 44-ФЗ — топливо на АЗС зачастую дешевле, чем приходится покупать на торгах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже высказал своё мнение по теме. Он считает, что «абсолютно неприемлемо, что тарифы уже несколько лет не повышаются», что «может привести либо к банкротству предприятий-перевозчиков, либо к скачкообразному повышению цены проезда».

Ранее заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин говорил, что цена на билет может вырасти на несколько рублей. Перевозчики же просили установить тариф в 26,4 рублей за проезд в трамваях и троллейбусах и 27,9 рублей — в метро (увеличение на 47% и 40% соответственно). На сегодняшний день плата за проезд в метрополитене города Новосибирска — 20 рублей, в трамвае и троллейбусе — 18 рублей, автобусах — 19 рублей.

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