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Систему распознавания лиц могут ввести в общественном транспорте

Экономика

Программа распознает пассажира и удержит с него плату за проезд

Москва, 25 сентября 2018, 07:31 — REGNUM  Внедрение биометрической системы распознавания лиц призвано ускорить процесс посадки пассажиров в общественный транспорт. Проект опробуют в Москве, после чего могут распространить на другие города, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис изданию «Известия».

В целом инфраструктура для такой системы уже есть — во многих городах установлено множество камер. Пассажиры тратят некоторое время на посадку в транспорт, так как вынуждены использовать карточки.

«А алгоритм распознавания лиц работает так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознает и списывает за проезд деньги с банковского счета», — пояснил Андрей Чибис.

Программа может стать частью проекта «Умный город». Пилотным регионом выступит Москва. В случае успеха проект станет частью стандарта «смарт-сити» наряду с другими решениями для повышения комфортности городов.

Минстрой намерен привлечь для осуществления идеи «Ростелеком» и компании из Китая, например, Huawei. Единая биометрическая система, предполагающая оборот персональных данных, будет контролироваться государством.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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