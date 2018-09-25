Льготная ипотека останется доступной в РФ до 2024 года — Голикова

Москва, , 07:27 — REGNUM Льготные ипотечные кредиты по ставке 6% годовых продолжат выдавать российским семьям до 2024 года, заявили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Об этом сообщает 25 сентября телеканал «РЕН-ТВ».

Отмечается, что соответствующее положение было включено в национальный проект «Демография», срок действия которой продлен до 2024 года. По данным вице-премьера, в 2018 году в России уже было выдано льготных ипотечных займов на сумму порядка 2 млрд рублей. Сообщается, что в текущем году на указанные цели зарезервировано 5,9 млрд рублей, в 2019 — 9,2 млрд, в 2020 — 11,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ подготовить и внести такие изменения в законодательство, которые позволят семьям с четырьмя и более детьми покупать жилье в кредит и рефинансировать полученные ранее займы по ставке 6% годовых.

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