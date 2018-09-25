В Атырау госслужащие перешли на новую систему оплаты труда

Атырау, Казахстан, , 07:21 — REGNUM Государственные служащие акимата (администрации) Атырау в рамках пилотного проекта перешли на новую систему оплаты труда, сообщает 25 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на заместителя председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимову.

По её словам, новая система оплаты труда предусматривает применение балльной шкалы по начислению зарплаты. Основными критериями станут сложность поставленной задачи, уровень ответственности чиновника и результат выполненной работы, а также компетенция и опыт работы чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа председатель агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев предложил президенту республики Нурсултану Назарбаеву внедрить новую систему оплаты труда госслужащих на территории всей республики.

Читайте также: «Стимулировать чиновников нужно «кнутом», «пряник» не поможет»

Читайте ранее в этом сюжете: В Чимкенте заработную плату чиновникам повысят на 30%