Рубль укрепила растущая нефть и налоговый период

Москва, , 07:08 — REGNUM На торгах Мосбиржи 24 сентября российский рубль с открытия уверенно пошел вверх по отношению как к доллару, так и к евро. К закрытию валютных торгов доллар упал к рублю на 0,56% до 65,85 руб. Евро к вечеру подешевело к рублю еще больше — на 0,65% до 77,41 руб. На биржевых торгах в Лондоне тем временем нефть смеси Brent к вечеру 24 сентября очень существенно подорожала — на 2,9% до $81,03 за баррель. Психологически и экономически значимый уровень цены нефти в $80 за баррель достигнут, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Резкий рост нефти на фоне удачной встречи мониторингового комитета ОПЕК+ 23 сентября, по итогам которого стало ясно, что в 2019 году нефтяной рынок ждет новое соглашение вместо ОПЕК+ по поддержанию цен на нефть, очень помог не только цене на «черное золото», но и росту российского рубля. Кроме того, на рубль позитивное воздействие оказывает налоговый период, вызывающий повышенный спрос на российскую валюту.

Сегодня, 25 сентября, и, возможно, 26 сентября укрепление рубля может продолжиться, однако этот процесс может приостановиться 27 сентября, в случае если ФРС США объявит о повышении процентной ставки. Евро к вечеру понедельника слабо выросло к доллару — на 0,09% до 1,1759 долл. за евро. Видимо, валютный рынок считает, что отсутствие прогресса в договоренностях по «Брекзиту» является негативом не только для Великобритании, но и для Евросоюза.

25 сентября вечером в Нью-Йорке открывается сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой, как ожидается, выступит президент США Дональд Трамп. От его выступления может зависеть динамика доллара и, вероятно, других мировых валют, в том числе рубля. В связи с позитивным новостным фоном прогноз по курсу доллара понижается до 65−66 руб./долл., а по курсу евро — до 77−78 руб./евро.

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