Нижегородский завод отстоял свою самостоятельность: ФНС в иске отказано

Лысково, Нижегородская область, , 05:41 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области отклонил иск налоговой службы с требованием признать банкротом один из старейших заводов региона, к тому же обеспечивающий теплом более 70 объектов. 24 сентября 2018 года в претензиях к ОАО «Лысковский электротехнический завод» (ОАО «ЛЭТЗ») решено «отказать полностью». Решение суда пока не изготовлено, не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, завод учрежден осенью 1992 года, хотя фактически существует с 1941 года и создан путём приватизации госпредприятия. Уставный капитал ОАО «ЛЭТЗ» — 548 226 рублей. На нём работают порядка 500 сотрудников. ОАО находится под управлением самарского АО «Автоком» (Самара). На 30 июня 2018 года основными акционерами являются ООО «Ником-Н» (Нижний Новгород) — 20,064%, Вячеслав Малеев — 28,11%, Евгений Попов — 23,71% и Иван Семенов — 24,46%.

«Основными направлениями деятельности ОАО «ЛЭТЗ» является выпуск изделий автотракторного электрооборудования, предназначенных для комплектации автомобильных и тракторных заводов России и стран СНГ. В настоящее время ОАО «ЛЭТЗ» производит более 200 наименований номенклатурных изделий. Особое место занимает выпуск стартер-генераторов для спецтехники и звуковых сигналов для автомобилей, а также приводов стояночного тормоза, деталей цветного литья», — отмечается в годовом отчёте компании.

По данным за 2017 год, выручка от продажи товаров, работ, услуг сократилась и составила около 562 млн рублей (против 636 млн рублей в 2016 году).

В 2018 году первая попытка обанкротить предприятие была сделана МУП «Биологические очистные сооружения», которому завод задолжал свыше 14,128 млн рублей. В рамках слушаний выяснилось, что на июнь 2018 года «в отношении ОАО «Лысковский электротехнический завод» возбуждено 20 исполнительных производств, из которых пять исполнительных производств являются оконченными».

Несмотря на это, 14 августа 2018 года суд отказал муниципальному предприятию. В процессе слушаний также стало известно, что «потребителями тепловой энергии от котельной завода являются 74 объекта социально-культурного, образовательного, коммерческого и жилищного комплекса города Лысково», а также здание пожарной части.

К моменту рассмотрения иска МУП в дело поступило аналогичное требование от налоговой службы, выставившей претензии на 16,192 млн рублей. 24 сентября 2018 года Арбитражный суд Нижегородской области решил «отказать во введении наблюдения и прекратить производство по делу о банкротстве». Решение может быть обжаловано.