США и Южная Корея подписали новый договор о свободной торговле

Нью-Йорк, США, , 03:10 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали новое соглашение о свободной торговле между государствами, сообщает CNBC.

Согласно этому договору, Сеул готов увеличить вдвое количество американских автомобилей, которые не будут без пошлин допущены на южнокорейский рынок.

Также стороны договорились об общих стандартах в области безопасности окружающей среды. Кроме того, Южная Корея согласилась на более справедливое отношение к поставкам фармацевтической продукции из США.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября президент США Дональд Трамп заявил о намерениях подписать новый договор о свободной торговле с Южной Кореей.

По его словам, предыдущий договор был «ужасным» для Соединенных Штатов, однако на этот раз его администрации удалось полностью пересмотреть договор и добиться его подписания на более выгодных условиях.

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