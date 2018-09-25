«Удмуртнефть» требует с завода в Чувашии 5 млн неосновательного обогащения

Ижевск, , 01:32 — REGNUM ОАО «Удмуртнефть» (дочерняя структура компании «Роснефть») обратилось с иском в отношении ООО «Чебоксарский завод электромонтажных изделий» в связи с неосновательным обогащением. Сумма исковых требований составляет 5,067 млн рублей, свидетельствуют материалы картотеки арбитражных дел.

Заявление подано 18 сентября. Следующее заседание по делу назначено на 22 октября.

Каким образом чебоксарское предприятие неосновательно обогатилось в документах суда не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, «Удмуртнефть» образовано в 1967 году. Является одним из крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса Удмуртии. Основной вид деятельности: геологоразведка, разработка и эксплуатация месторождений углеводородов. На балансе компании — 34 месторождения.

ООО «Чебоксарский завод электромонтажных изделий» производитсовременную электротехническую аппаратуру, которая используется в нефтяной и газовой, металлургической и станкостроительной, химической и машиностроительной отраслях промышленности, а так же на транспорте и объектах тепло — электроэнергетики; в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.