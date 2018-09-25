Новое «важное» газовое месторождение открыто французским Total

Париж, , 00:29 — REGNUM 24 сентября французская компания Total сообщила от открытии нового газового месторождения в Северном море на шельфе Великобритании. Скважина на блоке 206/04а на глубине 4 312 метров обнаружила газоносный слой толщиной 42 метра, извлекаемые объемы предварительно оцениваются в 1 трлн. кубических футов. По словам директора по добыче Total А. Брейяка, «Glendronach важное месторождение для Total, которое дает компании доступ к дополнительным источникам газа на одной из наших ключевых территорий и подтверждает эффективность нашей геологоразведки.»

Звучит серьезно, радость директора по добыче понять можно, но совершенно иначе выглядит это сообщение, если перевести кубические футы в кубические метры — речь идет о месторождении, извлекаемые запасы которого составляют 28,3 млрд. кубометров. Для чего менеджеру-французу потребовалось давать информацию в кубических футах — загадка. Для того, чтобы лучше понимать, что такое 28 млрд. кубометров, можно сравнить ее с другими показателями. Например, объем годовой добычи «Газпрома» — 640 млрд. кубометров, объем поставок российского газа в Европу по итогам 2017 года — 195 млрд. кубометров. Шельф Великобритании? Прекрасно. Общий объем импорта природного газа в эту страну в 2017 году составил 81,2 млрд. кубометров, из них российского — 16,2 млрд. кубометров. Total называет открытие нового месторождения «важным», но все это служит еще одним доказательством того, что собственная добыча на территории Европы с каждым годом уменьшается — вырабатываются действительно крупные месторождения, «важными» становятся даже вот такие небольшие открытия. Не смотря на ярко выраженную антироссийскую политику, Англия встает перед выбором — либо увеличивать объемы закупок российского трубопроводного газа, который может поступать на ее территорию по интерконнектору с континента, либо увеличивать импорт значительно более дорогого СПГ из Катара. Впрочем, в запасе еще остается возможность «выхватывать» на спотовом рынке СПГ с «Ямал-СПГ», который в прошлый отопительный сезон предлагал цены, более выгодные, чем QatarGas, не говоря уже о ценах на СПГ, произведенный на территории США.