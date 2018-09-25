Китай наращивает импорт СПГ

Пекин, , 00:22 — REGNUM 24 сентября Главное таможенное управление КНР опубликовало данные по импорту СПГ за первые восемь месяцев этого года. Общий объем составил 32,63 млн. тонн, что на 47,8% превышает показатели за январь-август 2017 года. Только за август 2018 года импорт СПГ составил 4,71 млн. тонн — на 51,5% больше, чем в августе 2017 года. Если по итогам минувшего года Китай по объему закупок СПГ обогнал Южную Корею и вышел на вторую строчку в мировом «табеле о рангах», то по итогам этого года КНР может подойти вплотную к показателям мирового лидера — Японии.

Таким темпом роста потребления природного газа Китай обязан сразу нескольким причинам. Выполняется государственная программа замещения угольных электростанций на газовые — загрязнение воздуха в крупных городах превратилось в угрожающую проблему. Продолжается уверенный рост экономики Китая, что сопровождается повышением спроса на электроэнергию, в соответствии с решениями руководства государства новые электростанции не могут быть угольными. Продолжается процесс урбанизации и выполнение заданий XIII пятилетки о необходимости увеличения уровня жизни, в числе прочих показателей значится и газификация городов.

Имеется в этой новости и тревожная нотка — планы пятилетки не предусматривали такого стремительного наращивания импорта природного газа. Страна может оказаться не готова к таким темпам — необходимо успевать строить подземные хранилища газа и распределительные сети. Не является ли такой объем импорта свидетельством того, что нефтегазовые компании Китая не справляются с заданиями по увеличению объемов добычи на собственной территории, станет ясно при подведении итогов 2018 года.

Данных о том, идет ли увеличение поставок природного газа по двум имеющимся магистральным газопроводам «Мьянма — Китай» и «Центральная Азия — Китай» ГТУ КНР пока не публиковало, поэтому опубликованная информация не дает полного понимания того, что происходит на газовом рынке Китая в этом году.

Напомним, что по окончании выхода завода «Ямал-СПГ» на полную мощность начнется выполнение условий 25-летнего контракта с CNPC (Сhina National Petroleum Corp.), по которому в Китай будет ежегодно поступать 3 млн. тонн российского СПГ. Лидером поставок СПГ в Китай в прошлом году оставалась Австралия — отсюда было поставлено более 14 млн. тонн этого энергетического ресурса.