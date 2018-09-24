В Узбекистане началась инвентаризация автомобилей с газовыми баллонами

Ташкент, , 21:46 — REGNUM В Узбекистане в настоящее время началась полномасштабная инвентаризация автотранспорта, оборудованного газовыми баллонами, она связанна с участившимися случаями нарушений требований по использованию такого оборудования, сообщили ИА REGNUM в секретариате премьер-министра республики.

«Нарушения приводят к несчастным случаям, во время которых страдают или гибнут люди», отметил собеседник агентства.

По его словам, в целях координированного осуществления таких мероприятий, создана правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером страны Очилбаем Раматовым, в комиссию вошли представители ряда министерств и ведомств.

«Особое внимание будет уделено автотранспорту, занятому в сфере общественных перевозок», сообщили в правительстве.

В Узбекистане ввиду высоких цен на бензин и дизельное топливо, до 50% личного и общественного автотранспорта переоборудовано под использование сжатого природного газа в качестве топлива.

Для экономии автомобилисты зачастую устанавливают несертифицированные газовые баллоны, эксплуатация которых неоднократно приводила к несчастным случаям.

Последний такой случай произошел 18 сентября этого года на трассе Бухара — Караулбазар, в результате в пассажирском автобусе погибли пять человек, еще 26 получили травмы различной степени тяжести.