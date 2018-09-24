«Ласточку» из Петербурга хотят продлить до приграничных псковских городов

Псков, , 21:44 — REGNUM В Псковской области обсуждается вопрос расширения маршрутной сети скоростного поезда «Ласточка» по территории региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, предварительно проработана возможность продления маршрута до приграничных городов — Печор и Пыталово.

Кроме того, власти региона совместно с РЖД обсуждают запуск дополнительного регионального поезда по маршруту Псков — Великий Новгород — Петрозаводск.

Читайте также: Псков, Великий Новгород и Петрозаводск свяжут единым поездом

«Запуск «Ласточки» — это технологически сложный, но для нас знаковый проект. И он показал, что железнодорожная отрасль в Псковской области — перспективное направление. У нас есть реальная база, чтобы вернуть Псковской области статус железнодорожного узла», — прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямой скоростной поезд «Ласточка» стал курсировать между Санкт-Петербургом и Псковом с 4 августа. Сложность запуска состава состояла в том, что часть пути между городами — от Луги до Пскова — не электрифицирована — для псковской «Ласточки» РЖД разработала специальный тепловоз.

Напомним также, что «Ласточка» из Великого Новгорода в Петрозаводск была запущена в августе 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: К утренним «Ласточкам» Псков — Санкт-Петербург добавили вечерние