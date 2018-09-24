Товарооборот Узбекистана и Турции вырос на 40% с начала года

Ташкент, , 21:42 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым, находящийся в Ташкенте с официальным визитом, обсудили вопросы двусторонних отношений, сообщает 24 сентября пресс-служба президента Узбекистана.

По итогам 2017 года товарооборот между Узбекистаном и Турцией составил 1,5 миллиарда долларов.

В ходе встречи стороны констатировали, что отношения между двумя странами достигли уровня стратегического партнёрства, активно развивается политический диалог, реализуются совместные инвестиционные проекты в разных сферах экономики, расширяются культурно-гуманитарные обмены.

«Свидетельством усиливающего интереса турецкого бизнеса к работе на рынке Узбекистана является создание свыше 230 совместных узбекско-турецких предприятий с начала этого года, взаимный товарооборот за этот период вырос более чем на 40%», говорится в сообщении.

В нем отмечается, что «в ходе состоявшегося конструктивного диалога была подтверждена приверженность сторон дальнейшему укреплению традиционных отношений дружбы и долгосрочного стратегического партнёрства».

По данным МИД Узбекистана, Турция 16 декабря 1991 года в числе первых признала независимость Узбекистана. Дипломатические отношения установлены 4 марта 1992 года. С апреля 1992 года функционирует посольство Турции в Ташкенте, с мая 1993 года — дипмиссия Узбекистана в Анкаре.

Первый президент Узбекистан Ислам Каримов четыре раза посещал Турцию с официальными визитами (1991, 1994, 1995 и 1998).

Президенты Турции также неоднократно осуществляли визиты в Узбекистан: Т. Озал (1993), С. Демирель (май и октябрь 1996, 1999), А.Н.Сезер (2000) и Р. Т. Эрдоган (2016).

Республику также посещали премьер-министры Турции С. Демирель (1992), Т. Чиллер (1995), М. Йилмаз (1998) и Р. Т. Эрдоган (2003).

14 октября 2017 года образована Межпарламентская группа Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана по сотрудничеству с Великим Национальным Собранием Турции.

Турция является одним из крупнейших торговых партнеров Узбекистана и занимает четвертое место после России, Китая и Казахстана.