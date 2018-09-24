Более 430 дипломантов олимпиады «Я – профессионал» получили стажировки

Москва, , 18:44 — REGNUM Возможность пройти стажировку в ведущих российских компаниях, получив опыт, без которого студенту или выпускнику вуза сложно выйти на рынок труда, — один из главных призов олимпиады «Я — профессионал». В 2018 году в организации стажировок приняли участие 97 российских компаний, в том числе Сбербанк, Банк ВТБ, Трубная Металлургическая Компания, Росатом, Яндекс, РЖД, Ростех, Россети, Металлинвест, Интерфакс, ТАСС, МИА «Россия сегодня», Швабе, Магнит, Норникель, ВЦИОМ, «Лаборатория Касперского» и многие другие.

В топ-10 компаний по количеству стажеров-дипломантов олимпиады вошли Банк ВТБ, Ростех, Росатом, Трубная металлургическая компания, Газпромтрансгаз, Федеральная налоговая служба, Центр экстренной психологической помощи МЧС, Сбербанк, Лукойл, образовательный центр «Сириус».

Больше всего дипломантов вышло на стажировки в Банк ВТБ — 51 человек, победивших в направлениях «Финансы и кредит», «Экономика», «Бизнес-информатика» и других.

«Мы как работодатель в рамках олимпиады получили важный дополнительный опыт сотрудничества с ведущими вузами и талантливой молодежью. С одной стороны, поучаствовали в разработке заданий, проведении зимних школ по направлениям «Бизнес-информатика» и «Финансы и кредит», а также предоставили более чем 50 дипломантам возможность на практике узнать, что такое реальная работа в современном банке. С другой стороны, мы как организация при работе над такими проектами получаем ценную информацию и опыт, позволяющие совершенствовать наши корпоративные программы работы с молодыми специалистами. В целом олимпиада «Я — профессионал» только в начале своего пути, и в этом году мы обязательно продолжим работу по этому направлению», — прокомментировал ситуацию руководитель Департамента по работе с персоналом — старший вице-президент Банка ВТБ Глеб Ермаков.

Топ-5 регионов по количеству стажеров: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Ростовская область и Тюменская область.

По словам руководителя олимпиады «Я — профессионал» Валерии Касамара, из всех дипломантов, вышедших на стажировки, всего 14% переехали для этого в другой регион, несмотря на готовность организаторов предоставить бесплатные общежития.

«В процессе устройства ребят на стажировки мы столкнулись с тем, что они в большинстве своем хотели пройти ее в своем регионе. Только 14% были согласны поехать поработать в другой город. Кажется, это гораздо интереснее: ты не обременен детьми, семьей, у тебя есть возможность посмотреть страну. Но мы переоценили их готовность хватать птицу счастья и воспользоваться моментом. Нам четко обозначали: «Мы не хотим уезжать из своего города, потому что это понижение уровня комфорта», «Ну, нет, я пойду на стажировку после того, как отдохну». В общем, поколение, для которого путешествия стали буквально фетишем, оказалось совершенно немобильно внутри страны», — подчеркнула Валерия Касамара.

Для многих дипломантов олимпиады стажировки стали возможностью не просто попробовать себя в профессии, но и разработать интересные кейсы, а также получить опыт, о котором давно мечтали.

Победитель направлению «Педагогическое образование» Алина Ивахина закончила 1 курс МПГУ и уже прошла двухмесячную стажировку в компании «Просвещение». Работа была максимально прикладной: сначала в течение месяца Алина находилась в московском офисе, где создавала кейсы и полноценную программу для профильного образовательного детского лагеря в Грозном, а после она получила возможность реализовать свои разработки на практике во время командировки в Грозный.

«Я получила дорогой для меня опыт, который позволил осознать, что я пришла учиться туда, где действительно моё место, и выбрала верный путь. Теперь поставила себе цель — совершенствоваться в области разработки образовательных программ», — отметила Алина Ивахина.

Елизавета Ломако, ставшая золотым медалистом в направлении «Государственное и муниципальное управление», благодаря олимпиаде попробовала себя в роли работодателя.

Елизавета попала на стажировку в HR-отдел Банка ВТБ. Там она занималась подбором персонала в подразделения банка, изучала резюме и общалась с кандидатами. Теперь Лиза сама может давать мастер-классы по успешному прохождению собеседования. Главными качествами для кандидата она считает коммуникабельность и умение заинтересовать грамотным резюме.

Еще один пример — Елизавета Литвинцева, золотая медалистка олимпиады по направлению «Нефтегазовое дело». Девушка получила работу инженера 1-й категории отдела экспертизы и методического обеспечения моделирования разработки в ПАО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».

"Благодаря победе в олимпиаде «Я — профессионал» я не только получила работу, к которой стремилась в течение всех лет обучения в университете, но и стала ближе к своей основной цели, которая лежит за пределами конференций, олимпиад и других мероприятий научной направленности: стать профессионалом, примером для коллег», — отметила Елизавета Литвинцева.

Всего на олимпиаду «Я — профессионал» в 2017—2018 учебном году поступило 295 тысяч регистраций из 828 вузов и их филиалов из всех регионов РФ, кроме Чукотки. 50 тысяч человек попробовали свои силы в отборочном онлайн‑этапе, финальное испытание прошли 4824 человека (2950 бакалавров и 1874 магистра) из 431 вуза и 78 субъектов РФ. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек.

Регистрация на вторую олимпиаду студентов «Я — профессионал» откроется 26 сентября на сайте: https://yandex.ru/profi/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада «Я — профессионал» с успехом стартовала в 2017 году, в первый год проведения было подано 295 тысяч заявок на участие по 27 направлениям. Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ.

Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, которые получили в качестве призов денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны.

Во второй год проведения число направлений олимпиады увеличилось до 54, а к вузам-организаторам присоединились еще 11 ведущих университетов страны: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Баумана, Финансовый университет, МИФИ, НГУ, РГСУ, МИСИС, МИРЭА, НГПУ им. Минина.

Олимпиада «Я — профессионал» является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая возникла в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Первый сезон ее работы завершился в марте этого года всероссийским форумом «Россия — страна возможностей». Лучшие участники олимпиады лично встретились с Президентом РФ Владимиром Путиным.

22 мая текущего года Президент РФ подписал указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». В настоящее время в нее входит 14 проектов. Во втором сезоне работы платформа расширяется, в нее войдут новые проекты, а также будет сделана ставка на увеличение географии охвата участников разных проектов и возможностей для талантливых, инициативных и перспективных людей разных возрастов.

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