В Костромской области насчитали 40 тысяч бесхозных земельных участков

Кострома, , 18:41 — REGNUM Площадь земель, предоставляемых для костромских фермеров бесплатно, увеличена с 400 до 700 гектаров, сообщает пресс-служба губернатора области. Соответствующие поправки к закону «о костромском гектаре» подписал глава региона.

Местные власти надеются, что благодаря новыми поправкам площадь неиспользуемых земель в регионе уменьшится — сейчас их насчитывается до 40 тысяч участков. За время действия закона «о костромском гектаре» от фермеров поступило 42 обращения на участки общей площадью 4,5 тысячи гектаров, еще 30 заявлений рассматриваются.

Чтобы вовлечь больше земель в оборот, в течение 2014−2017 годов были оформлены и зарегистрированы сельскохозяйственные земли общей площадью 18,3 тысяч гектаров, до 195 тысяч гектаров увеличены посевные площади региона.

ИА REGNUM напоминает, что за прошлый год в Костромской области было передано в собственность муниципалитетов 19 тысяч гектаров неиспользуемых земель. По данным областного департамента агропромышленного комплекса, это на 700 гектаров больше, чем за все три предыдущих года.

В 2017 году в собственность муниципалитетов были переданы земли в Антроповском, Нейском, Кадыйском, Галичском, Павинском, Судиславском, Октябрьском, Пыщугском и Островском районах. В пресс-службе отмечают, что «все зарегистрированные земли в 2018 году планируется вовлечь в сельскохозяйственный оборот». С 6-ю муниципалитетами уже заключены соответствующие соглашения.