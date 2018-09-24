Воды для Нурекской ГЭС достаточно, – минэкономразвития Таджикистана

Душанбе, , 18:39 — REGNUM Нурекское водохранилище было полностью заполнено еще в конце августа 2018 года. Об этом говорится в подготовленном таджикистанским министерством экономического развития и торговли отчете «Мониторинг и раннее оповещение в Таджикистане», передает «Азия-Плюс».

Согласно приведенным данным, уровень воды в водохранилище Нурекской ГЭС на конец августа достигает 910,45 м и на 53,45 метра превышает минимальную отметку, необходимую для эксплуатации водохранилища.

Однако среднемесячный приток реки Вахш ниже прошлогоднего показателя на 6,4% — 1382 кубометра в секунду. Как правило, в сентябре наступает снижение притока — до 600 куб. м/с. После того, как приток воды будет составлять 400 куб. м/с, обычно это происходит в первой декаде октября, ГЭС начинает использовать водные ресурсы, накопленные в водохранилище.

Напомним, что на протяжении нескольких дней в сельской местности Таджикистана были возобновлены отключения электричества. В государственном энергохолдинге «Барки Точик» объяснили это проведением профилактических работ на линиях для подготовки к зимнему периоду. Тем временем специалисты компании на местах сообщили об устном распоряжении руководства экономить воду для того, чтобы заполнить водохранилище Рогунской ГЭС, запуск первого генератора которой запланирован на 16 ноября 2018 года.