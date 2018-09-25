Топливный рынок: кому — расход, а кому — сверхдоход?

Москва, , 06:19 — REGNUM Адекватные меры по стабилизации цен на моторное топливо так и не появились, а тем временем автомобилисты, аграрии (в разгар уборочной и посевной) и участники нефтяного рынка покупают горюче-смазочные материалы по баснословным ценам. Что происходите на топливном рынке, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Объем производства вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВНИК), согласно данным Росстата, падает вторую неделю, а продажа нефтепродуктов в России для них всё так же остается невыгодной. В итоге на Санкт-Петербургской нефтяной бирже оптовая цена моторного топлива растет, а проведенный Росстатом мониторинг цен на автомобильный бензин и дизельное топливо показывает, что государство не смогло сдержать розничные цены — несмотря на соглашения с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен. Однако пока бензин в России дорожает, значительно растут и прибыли от продажи российской нефти за границу.

Более того: правительство намерено финансово поддержать нефтяников уже в текущем году так называемой демпформирующей надбавкой: она позволит нефтяным компаниям получить из бюджета порядка половины дополнительной выручки, которую они получили бы, поставляя бензин не на внутренний рынок, а на внешний, по более высоким ценам. С 2019 года надбавка должна составить 60% разницы между экспортными ценами и фиксированной ценой 56 000 руб. за одну тонну бензина и 50 000 руб. за одну тонну дизельного топлива, но нефтяники попросили увеличить компенсацию.

Каким образом субсидия нефтяникам вырастет до 630 млрд и какие факторы провоцируют новый виток повышения цен, читайте в статье: Барское плечо и набивание карманов: что происходит с ценами на бензин

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