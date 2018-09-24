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Глава Центробанка ЕС исключил вероятность выхода Италии из зоны евро

Экономика

Итальянский финансист считает такой вариант «невозможным»

Рим, 24 сентября 2018, 18:33 — REGNUM  Выход Италии из зоны евро — это «невозможное предположение», заявил в понедельник, 24 сентября, во время слушаний в Европарламенте глава Центробанка Евросоюза Марио Драги, передает Affari Italiani.

Министры пришедшего к власти в июне 2018 года правительства Италии во главе с Джузеппе Конте регулярно вступают в конфликты с европейскими чиновниками. Ключевыми спорными моментами являются миграционный кризис (в Италии считают, что ЕС не оказывает реальной помощи) и намерение Италии наращивать бюджетные расходы за счет роста дефицита.

Ранее еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московичи заявил, что Италия является «проблемой в зоне евро», поскольку государственный долг страны составляет 130% ВВП.

Комиссар призвал правительство Италии принять такой бюджет на 2019 год, который будет «заслуживать доверия», то есть не планировать существенного роста расходов и дефицита.

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Экономика Евросоюза
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