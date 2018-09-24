Понедельник, 24 Сентября 2018 года
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Проект моста на Сахалин внесли в план модернизации

Экономика

На все проекты в плане предусмотрено 323 млрд рублей

Москва, 24 сентября 2018, 18:38 — REGNUM  Проект моста между материком и островом Сахалин внесен в комплексный план расширения и модернизации инфраструктуры, заявил 24 сентября министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

По словам министра, мост в плане есть, однако требуется более детальная проработка, в частности, относительно источников финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на комплексный план по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры правительство выделит порядка 323 млрд рублей. Эта цифра заложена в проекте федерального бюджета.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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