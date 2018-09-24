Проект моста на Сахалин внесли в план модернизации

Москва, , 18:38 — REGNUM Проект моста между материком и островом Сахалин внесен в комплексный план расширения и модернизации инфраструктуры, заявил 24 сентября министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

По словам министра, мост в плане есть, однако требуется более детальная проработка, в частности, относительно источников финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на комплексный план по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры правительство выделит порядка 323 млрд рублей. Эта цифра заложена в проекте федерального бюджета.