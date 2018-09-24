Глава Роскомнадзора заявил о блокировке всех крупнейших пиратских сайтов

Москва, , 18:28 — REGNUM Роскомнадзор в течение последних лет заблокировал все крупнейшие интернет-ресурсы с пиратскими фильмами. Об этом 24 сентября заявил глава ведомства Александр Жаров на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отметил глава Роскомнадзора, ещё несколько лет назад российский интернет представлял собой «абсолютно пиратскую гавань», и любые фильмы появлялись «на сотнях и тысячах ресурсов» сразу же после их премьеры.

«Сейчас ситуация кардинально изменилась: шесть тысяч ресурсов таких заблокировано, одиннадцать тысяч удалили такую информацию», — сказал он.

По словам Жарова, в результате данных мер в 2017 году посещаемость легальных онлайн-кинотеатров возросла на 40%, а их прибыль увеличилась на 60% и составила в общей сложности около 8 млрд рублей.

Жаров отметил, что Роскомнадзор намерен продолжать работу с правообладателями. «Сейчас все крупнейшие пиратские площадки заблокированы. Будем и дальше чистить интернет», — заявил он.

Читайте также: Кино в России: эксперты подсчитали, сколько зарабатывают пиратские сайты