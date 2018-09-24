Генплан Тамбова будет скорректирован с учётом мнения жителей

Тамбов, , 18:26 — REGNUM В Тамбовской области в генеральный план областного центра будут внесены корректировки с учётом мнения жителей. Региональные власти дали возможность каждому жителю высказать предложения и пожелания по поводу корректировки проекта, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Сегодня, 24 сентября, подведены итоги общественного обсуждения проекта генплана Тамбова. В этом году горожане впервые получили возможность проголосовать за предложенный проект, а также внести свои предложения через интернет с помощью регионального сайта госуслуг.

Итоги общественного обсуждения озвучил начальник управления строительства и архитектуры области, главный архитектор региона Александр Филатов. Он поблагодарил всех неравнодушных жителей за активную позицию. Любой гражданин, проживающий или владеющий собственностью на территории Тамбова, с помощью регионального портала госуслуг в течение месяца мог проголосовать за проект изменений генерального плана, высказать свое несогласие с ним или предложить внести изменения в отдельные его части.

Вместе с тем, в адрес управления строительства и архитектуры области поступил ряд предложений по проекту генплана, которые не были зарегистрированы в связи с отсутствием в них необходимых паспортных данных, либо свидетельства на право собственности на территории Тамбова. Тем не менее, поскольку впервые общественные обсуждения проходят в подобном формате, информация об обращениях, авторы которых не зарегистрировались должным образом, будет размещена на сайте управления градостроительства и архитектуры области.

Наибольший общественный резонанс в проекте генплана Тамбова вызвали два пункта. Один из них касался строительства автомобильного моста через реку Цна в районе улицы Энгельса для того, чтобы связать южную часть города с Рассказовским шоссе. Второе предложение исходило от Тамбовской епархии о передаче части Набережной в границах прилегающих улиц Максима Горького и Сергея Рахманинова, а также сквера вокруг памятника Зое Космодемьянской. На оба предложения горожане отреагировали отрицательно, и по итогам общественного обсуждения принято решение исключить их из проекта генплана.

В ближайшие дни в проект генплана будут внесены корректировки с учетом итогов общественных обсуждений, после чего он поступит на подпись губернатору Александру Никитину. Окончательно генплан Тамбова будет утвержден постановлением администрации области.