Магистральная инфраструктура РФ получит 323 млрд рублей

Москва, , 18:17 — REGNUM На проекты по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры правительство РФ выделит порядка 323 млрд рублей, сообщил 24 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев. Данная сумма заложена в проект федерального бюджета на 2019 год.

Глава правительства отметил, что инфраструктура является ключевым фактором развития.

«Длина скоростных магистралей на 1 миллион человек у нас составляет 5 км, в то время как в Германии — 38 км, в Китае — 16 км, в Турции — 9 км. Вот такая разница», — заявил Медведев.

Причиной отставания он считает нехватку инвестиций и неразвитость государственно-частного партнерства.

По словам премьер-министра, Россия будет развивать «транспортные коридоры «Запад — Восток» и «Север — Юг», расширять железнодорожную, автодорожную, авиационную, морскую и речную инфраструктуру».